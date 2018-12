Britisk medier: May vil utsette avstemningen om brexit

NTB utenriks

Downing Street har ikke bekreftet utsettelsen, men det er varslet at May vil holde en orientering i Underhuset klokken 16.30 norsk tid. Temaet er «Exiting the EU».

Det har i flere dager vært spekulert på om May ville utsette avstemningen om brexitavtalen etter at det er blitt klart at hun ville komme til å tape den.

Over 100 av hennes egne partifeller har sagt at de vil stemme mot, sammen med blant andre representantene fra Labour, Liberaldemokratene, det skotske nasjonalistpartiet SNP og regjeringens nordirske støtteparti DUP.

I kontakt med EU-ledere

Flere britiske medier skriver at May håper utsettelsen vil gi henne tid til å sikre en bedre avtale med EU. May har i helgen snakket med flere EU-topper.

Allerede torsdag reiser hun til Brussel for å delta på EUs toppmøte. Hun ventes der å ta opp saken med stats- og regjeringssjefene fra de øvrige 27 medlemslandene.

EU-kommisjonen svarer på sin side at reforhandling ikke kommer på tale.

– Vår posisjon er at vi ikke vil reforhandle, sier EU-kommisjonens talskvinne Mina Andreeva.

Hun fastholder det EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker tidligere har sagt, nemlig at avtalen som nå ligger på bordet, er den «eneste mulige».

«Patetisk feighet»

«Regjeringen har kommet til at Theresa Mays brexitavale er så ødeleggende at den har tatt det desperate steget å utsette sin egen avstemning i ellevte time», skriver Labour-leder Jeremy Corbyn på Twitter.

«Patetisk feighet», er kommentaren fra Skottlands førsteminister og SNP-leder Nicola Sturgeon.

«Så det er bekreftet – patetisk feighet fra statsministeren. Nok en gang prioriterer hun torypartiets interesser framfor alt annet. Dette kan ikke fortsette», skriver Sturgeon på Twitter.

Pundet falt til sitt laveste nivå siden september etter at meldingen kom at avstemningen trolig blir utsatt, skriver Financial Times.

