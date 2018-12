Titusener marsjerte for klimaet

NTB utenriks

Blant demonstrantene var bønder fra Sør-Amerika, klimaforkjempere fra Asia, studenter fra USA og familier fra Europa. Mange av dem sier at klimaendringer allerede påvirker livene deres.

– Klimaendringer er tingen som skremmer meg mest. Jeg er far og det er kritisk at hun får et ålreit liv, sier Michal Dabrowski fra Warszawa. Han hadde med seg datteren sin til demonstrasjonen.

Bakteppet for marsjen er forhandlingene som pågår mellom de nesten 200 FN-medlemslandene om hvordan man skal nå målene i Parisavtalen.

Titusener i Frankrike

Samtidig som klimamarsjen i Katowice var det lignende demonstrasjoner en rekke steder i Frankrike. Det var planlagt markeringer i 120 byer, på en dag som også var preget av de pågående demonstrasjonene mot regjeringen i landet.

I Paris møtte 25.000 opp, inkludert flere av de såkalte «gule vestene», som sluttet seg til klimamarsjen etter først å ha deltatt i andre demonstrasjoner. Store politistyrker var satt ut i hele Frankrike, inkludert hovedstaden, fordi det var ventet bråk i forbindelse med de varslede demonstrasjonene mot regjeringen.

I Marseille gikk rundt 10.000 i tog for klimaet, mens henholdsvis 3.500 og 3.000 gjorde det samme i Montpeiller og Lille.

Sykkelbjeller som alarmklokke

Også i Danmark var det flere klimademonstrasjoner lørdag. I København, Aarhus, Aalborg og Odense gikk folk ut i gatene som en del av det internasjonale initiativet Klimaalarm.

– Vi bruker sykkelbjellene våre som alarmklokker, mens vi går i samlet flokk fra Israels Plads til Vor Frue kirke, forklarer medarrangør Andreas Engholm i København. Mellom 1.100 og 1.200 personer deltok i marsjen i den danske hovedstaden.

– Dette er ingen elite, men vanlige dansker – foreldre, besteforeldre og studenter – som gjerne vil gi uttrykk for hva vi føler og tenker om klimaet, sier Engholm.

