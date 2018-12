Flere pågrepet under «gule vester»-protester i Belgia

NTB utenriks

De første pågripelsene fant sted ved den internasjonale togstasjonen i Brussel, som også ligger like ved der flere EU-institusjoner har sine hovedkvarterer.

Arrangørene av lørdagens protester i den belgiske hovedstaden hadde bedt folk om å gå ut i gatene ved 11-tiden norsk tid. I møte med protestene hadde belgisk politi satt opp piggtrådbarrikader i et stort område rundt EU-kvartalet i Brussel.

I forkant hadde politiet uttrykt håp om at protestene kunne gå fredelig for seg, men de sa samtidig at de fulgte nøye med på sosiale medier ettersom de gule vestene «nekter å kontakte politiet og byen» for å organisere aktivitetene sine.

Også i forrige uke demonstrerte folk ikledd gule refleksvester i den belgiske hovedstaden. Da ble det satt fyr på to politibiler, og flere av demonstrantene havnet i sammenstøt med politiet. 70 mennesker ble pågrepet.

