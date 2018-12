Nøkkelspillere følger Jemen-forhandlingene fra kulissene

NTB utenriks

– De følger nok utviklingen og samtalene svært nøye, sier Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

– De opererer sikkert i kulissene for å legge press på partene. Vi håper at de gjør dette og inspirerer dem til å snakke sammen og finne en vei framover, sier hun.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen i mars 2015, i spissen for en regional koalisjon som støttes av USA.

Minst 10.000 mennesker er siden drept, store deler av landets infrastruktur er bombet i grus og 14 millioner mennesker er ifølge FN i fare for å sulte i hjel.

Anklager Iran

Sunnimuslimske Saudi-Arabia og deres allierte, blant dem USA, hevder de sjiamuslimske houthiene får støtte fra Iran. Opprørerne og iranske myndigheter nekter for dette, og FN-granskere konkluderte i fjor med at det ikke forelå beviser for store våpenleveranser.

Wallström tror ikke at Saudi-Arabias og Irans fravær i forhandlingene påvirker mulighetene for framgang.

– Vi forsøker å informere så mye som mulig, og vi er åpne om hva som skjer. FNs spesialutsending Martin Griffiths har også interesse av at land som på ulikt vis er involvert, forstår hva som står på spill. Det er viktig å mobilisere dem og få dem til å handle konstruktivt, slik at vi kan få et resultat, sier Wallström.

Både hun og Griffiths understreker at man må ha realistiske forventninger til hva som kan oppnås under den første forhandlingsrunden på Johannesburg slott i Rimbo nord for Stockholm.

– Om man blir enige om å møtes igjen, og om en prosess som kan lede til fred, så hadde det vært et bra resultat, mener Wallström.

Flyplassen i Sana

Ifølge ubekreftede meldinger skal eksilregjeringen nå antyde vilje til å gjenåpne flyplassen i den opprørskontrollerte hovedstaden Sana, som i likhet med resten av landet er gjenstand for en saudiarabisk blokade.

– Men, vi undersøker nå hvem som i så fall skal overvåke driften av flyplassen, sier Abdulaziz Jabari, som er med i eksilregjeringens delegasjon.

En annen talsmann understreket at eksilregjeringen opprettholder kravet om at opprørerne må gi slipp på den strategisk viktige havnebyen Hodeida.

– Dersom de ikke gir etter for kravet, har vi mange muligheter, også bruk av militærmakt, sier landbruksminister Othman al-Mujalli.

