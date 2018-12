«Mini-Merkel» tar over som leder i CDU

NTB utenriks

Hun er en av den forrige partilederens nærmeste allierte, og kalles i Tyskland ofte for «Mini-Merkel».

I forkant av landsmøtet var det Kramp-Karrenbauer som fikk favorittstempelet. Den endelige avstemningsrunden var jevn, og Kramp-Karrenbauer vant over motkandidat Friedrich Merz med bare 35 delegaters overvekt, 517 mot 482.

Hun regnes som sentrumsorientert, men hakket mer konservativ enn Merkel, med en strengere tone i innvandringsdebatten og en mer uttalt motstand mot likekjønnet ekteskap.

Splittelse

Valget av Kramp-Karrenbauer som ny partileder kan bety at det blir lettere for Merkel å sitte som statsminister fram til neste valg, slik hun har sagt at hun ønsker.

Merkel holdt tidligere fredag sin siste tale som leder for konservative CDU. I talen advarte hun blant annet om nasjonalisme, handelskriger og forvitring av vestlige verdier.

I forkant av valget har det vært splittelse i partiet, og partiveteran Wolfgang Schäuble uttrykte at han helst ville at Merz skulle bli den nye lederen. Merz er ansett som å ligge langt unna Merkel, med en mer høyreorientert profil.

Tre kandidater

Schäuble mente Merz ville være bedre egnet til å vinne tilbake velgere fra det ytterliggående høyrepartiet AfD.

Forretningsadvokaten Merz trakk seg ut av politikken for 15 år siden etter å ha lidd nederlag i en bitter maktkamp mot Merkel.

Tre kandidater stilte ved ledervalget fredag. I tillegg til Kramp-Karrenbauer og Merz var også helseminister Jens Spahn med, men han røk ut i første avstemningsrunde.

