Største handelsunderskudd i USA på ti år

Rekordstor import bidro til at handelsunderskuddet denne høstmåneden ble på 55,5 milliarder dollar. Det opplyste det amerikanske næringsdepartementet torsdag.

Underskuddet steg for femte gang på rad og var i oktober det største siden samme måned i 2008.

USAs underskudd i varehandelen med Kina steg med 7,1 prosent til 43,1 milliarder dollar, noe som er ny rekord. Også underskuddet i handelsforholdet til EU gikk opp.

Å redusere handelsunderskuddet var et viktig valgkampløfte for Donald Trump i 2016. Han har som president startet handelskonflikter med Kina og en rekke andre land, delvis som et forsøk på å bedre handelsbalansen.

