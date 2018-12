Saudi-Arabia usikre på om OPEC-landene kan bli enige om produksjonskutt

NTB utenriks

– Vi er ute etter et kutt som er tilstrekkelig til å balansere markedet, jevnt fordelt mellom landene, sa Saudi-Arabias oljeminister Khalid al-Falih i forkant av torsdagens møte i Wien.

Han sa også at han trodde et kutt på 1 million fat olje per dag vil være nok.

Senere torsdag kunngjorde OPEC at landene som deltok på møtet ikke lyktes å bli enige om produksjonskutt. Isteden skal det gjøres et nytt forsøk fredag når oljeministrene fra ti flere land, deriblant Russland, deltar i diskusjonene.

Al-Falih sier han er usikker på om det blir enighet da heller.

– Nei, jeg er overhodet ikke sikker på det. Vi diskuterer fortsatt hvordan eventuelle kutt skal fordeles, sa han.

Trump vil ha fri flyt

Målet med å innføre produksjonskutt er å forsøke å drive de fallende oljeprisene opp igjen.

De saudiarabiske signalene i forkant av torsdagens møte var ikke tilstrekkelige til å bremse ytterligere oljeprisfall i løpet av dagen. Prisen på nordsjøolje falt under 59 dollar fatet etter al-Falihs uttalelse, før den senere på dagen løftet seg opp til 59,33 dollar fatet.

USAs president Donald Trump vil på sin side at prisen skal holdes lav, og har gjentatte ganger oppfordret OPEC til ikke å kutte oljeproduksjonen.

– Forhåpentlig vil OPEC beholde strømmen av olje slik den er, og ikke begrense den. Verden vil ikke se, og trenger ikke, høyere oljepriser, skrev han på Twitter onsdag.

– Trenger ikke tillatelse

Saudi-Arabia har opplevd større politisk press både fra USA og andre land i kjølvannet av drapet på den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi. Al-Falih insisterer imidlertid på at oljekartellet ikke vil la seg presse.

– Vi trenger ikke tillatelse fra noen for å kutte, understrekte han.

Oljeprisene begynte å falle i oktober, og nedgangen vedvarte gjennom november. I løpet av denne måneden falt prisene hele 22 prosent.

Blant årsakene er overproduksjon og frykt for fall i etterspørselen på grunn av svekket global vekst. I tillegg fikk USAs nye sanksjoner mot Iran mindre effekt enn ventet siden flere land fikk unntak fra straffetiltakene.

(©NTB)