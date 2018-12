Partene i Jemen har blitt enige om fangeutveksling

NTB utenriks

Fredssamtalene for det krigsherjede landet åpnet torsdag i Sverige, og partene har så langt kommet med utspill om sine krav og forhandlingsposisjoner. Fangeutvekslingen er det første positive tegnet fra Stockholm.

Griffiths omtalte samtalene som en kritisk viktig mulighet og en «milepæl».

Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som ble jaget i eksil i 2015, krever at Houthi-opprørerne trekker seg ut av den strategisk viktige havnebyen Hodeida.

– Kupp-militsen må trekke seg helt bort fra vestkysten og overlate området til den legitime regjeringen, tvitrer Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani.

Houthi-opprørerne truer på sin side med å stenge flyplassen i hovedstaden Sana for FN-fly, dersom fredsforhandlingene i Sverige ikke resulterer i at den blir helt gjenåpnet.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene i mars 2015 og har innført full blokade av landet, i et forsøk på å få president Abd-Rabbu Mansour Hadi og hans regjering gjeninnsatt.

– Dersom flyplassen i Jemens hovedstad ikke blir gjenåpnet for det jemenittiske folk, vil jeg be vårt politiske råd og regjeringen i Sana om å stenge flyplassen for alle fly, tvitrer opprørslederen Mohammed Ali al-Huthi.

(©NTB)