Minst to drept i terrorangrep i havneby i Iran

Selvmordsbomberen kom ifølge guvernøren i Chabahar, Rahmdel Bameri, kjørende i en Toyota. Bilen ble stanset ved porten og politifolkene åpnet ild mot sjåføren, som da utløste sprengladningen.

Ifølge iranske medier forsøkte væpnede menn deretter å storme bygningen, men lyktes ikke og ble drept. Dette er ikke bekreftet og det er heller ikke kjent hvor mange angripere det skal ha vært snakk om.

– Terroristene forsøkte å ta seg inn i politiets hovedkvarter i Chabahar, men de ble stanset av vakter, sier viseguvernøren med ansvar for sikkerhet i Sistan og Balutsjistan-provinsen, Mohammad Hadi Marashi.

Sivile ofre

Begge de drepte er ifølge iranske talsmenn politifolk. Blant de sårede er det ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA åtte kvinner og fire barn. Tilstanden for to av de sårede blir betegnet som livstruende.

Den sunnimuslimske gruppen Ansar al-Furqan, som står på iranske myndigheters terrorliste, har i en kunngjøring tatt på seg ansvaret for angrepet.

Flere angrep

Ansar al-Furqan er kjent for å ha tilhold i Sistan og Balutsjistan-provinsen, men tok for ett år siden også på seg ansvaret for en sabotasjeaksjon mot en oljerørledning i naboprovinsen Khuzestan.

Flere andre grupper og smuglerbander har også gjennomført angrep i Sistan og Balutsjistan-provinsen.

I september ble 25 mennesker drept under et terrorangrep mot en militærparade i Ahvaz sør i Iran, som Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahvaz (ASMLA) påtok seg ansvaret for. Denne opprørsgruppen kjemper for uavhengighet i Khuzestan og står også på myndighetenes terrorliste.

