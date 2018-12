Krav på bordet under Jemen-forhandlinger i Sverige

NTB utenriks

Jemens internasjonalt anerkjente regjering, som ble jaget i eksil i 2015, krever at Houthi-opprørerne trekker seg ut av den strategisk viktige havnebyen Hodeida.

– Kupp-militsen må trekke seg helt bort fra vestkysten og overlate området til den legitime regjeringen, tvitrer Jemens utenriksminister Khaled al-Yamani.

Houthi-opprørerne truer på sin side med å stenge flyplassen i hovedstaden Sana for FN-fly, dersom fredsforhandlingene i Sverige ikke resulterer i at den blir helt gjenåpnet.

Saudi-Arabia gikk til krig mot houthiene i mars 2015 og har innført full blokade av landet, i et forsøk på å få president Abd-Rabbu Mansour Hadi og hans regjering gjeninnsatt.

– Dersom flyplassen i Jemens hovedstad ikke blir gjenåpnet for det jemenittiske folk, vil jeg be vårt politiske råd og regjeringen i Sana om å stenge flyplassen for alle fly, tvitrer opprørslederen Mohammed Ali al-Huthi.

