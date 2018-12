Senatorer overbevist om at Saudi-Arabias kronprins trakk i trådene da Khashoggi ble drept

NTB utenriks

De to uttalte seg etter at CIA-sjef Gina Haspel holdt en lukket orientering om saken i Senatet. USAs president Donald Trump har tidligere sådd tvil om CIAs konklusjoner.

– Ingen har konkludert. Jeg vet ikke om noen kan konkludere med at kronprinsen gjorde det, har Trump blant annet sagt.

Trumps partifeller Bob Corker og Lindsey Graham var imidlertid ikke i tvil etter CIA-sjefens gjennomgang.

– Det er ikke tvil i mitt sinn om at kronprinsen styrte drapet og ble holdt orientert om situasjonen hele veien, sa Corker, som leder Senatets utenrikskomité.

– Hvis Mohammed bin Salman ble satt foran en jury, ville han blitt dømt i løpet av 30 minutter, fortsatte han.

– Han er farlig

Heller ikke Graham la fingrene imellom, og sa at kronprinsen er medskyldig i drapet «på høyest mulig nivå».

– Det er ingen rykende pistol, men en rykende sag, sa Graham, med henvisning til at liket av Khashoggi skal ha blitt partert etter drapet. Han uttrykte også bekymring for det fremtidige forholdet til et Saudi-Arabia kontrollert av kronprinsen.

– Dersom Saudi-Arabias regjering skal være i denne mannens hender over lengre tid, vil det være svært vanskelig for meg å samarbeide med dem, fordi jeg mener han er gal, jeg mener han er farlig, sier senatoren fra South Carolina.

Krav fra Demokratene

Også fra demokratisk hold har det kommet reaksjoner etter Haspels presentasjon.

– Jeg er mer overbevist enn noensinne – og jeg var allerede ganske overbevist – om at USA må komme med en kraftig reaksjon etter både krigen i Jemen og drapet på Khashoggi, sier senator Bob Mendez.

Mange senatorer er forbannet over at bare utvalgte ledere i Senatet fikk høre hva CIA-sjefen hadde å si. Demokratenes gruppeleder Mitch McConnell krever at Haspel umiddelbart kommer med en redegjørelse til hele Senatet.

Avviser beskyldninger

Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Han var en kjent kritiker av Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman.

Etter Haspels orientering har Saudi-Arabia jobbet for å begrense skadene, og en talsperson for landets ambassade i USA sier kongedømmet står fast ved å opprettholdt det gode forholdet til USA og «kategorisk avviser» beskyldninger som knytter kronprinsen til drapet.

– Hans Kongelige Høyhet har ikke på noe tidspunkt kommunisert med noen ansatte i noen statlig etat eller enhet om å skade den saudiarabiske borgeren Khashoggi, sier Fatimah Baeshen.

(©NTB)