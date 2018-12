Parlamentet slår fast at regjeringsadvokaten har utvist «forakt»

NTB utenriks

Det var Labour og fem andre opposisjonspartier som anklaget regjeringsadvokat Geoffrey Cox for «forakt for Parlamentet» etter at han mandag bare ga fra seg et 45 sider langt sammendrag av de juridiske protokollene om brexit, som opposisjonen hadde bedt om å få.

Avstemningen endte med nederlag for statsminister Theresa May og regjeringen, da 311 parlamentarikerne stemte for og 293 imot, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Cox er regjeringens fremste rådgiver i juridiske saker, og det juridiske notatet har vært sentralt i konflikten i forkant av avstemningen. Han sitter i regjeringen i en rolle som tilsvarer embetet som regjeringsadvokat i Norge.

Vil ha mer innsyn

Konflikten dreier seg om fullt innsyn i protokollene fra selve forhandlingene med EU. Det vil også vil gi økt innsikt i hva May har måttet gi fra seg i prosessen, forklarer førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder.

– Det handler om parlamentarisk innsyn og demokrati. Man vil unngå å komme i en situasjon hvor de 650 folkevalgte ikke har fullt innsyn i dokumentene og stemmer på galt grunnlag, sier han til NTB.

– Alle har innsyn i avtalene, mens opposisjonen mener det også bør gis innsyn i protokollene fra selve møtene for å få en bedre forståelse av avtalen.

Mustad tror en grunn til at regjeringen ikke har frigitt protokollene, kan være et ønske om å unngå at debatten i nasjonalforsamlingen skal dreie seg for mye om veien fram til avtalen som nå ligger på bordet.

Storbritannia-kjenneren tror imidlertid ikke den opphetede diskusjonen tirsdag får noen direkte konsekvenser for selve brexitavstemningen neste tirsdag.

– Jeg tror ikke det. Men jeg skjønner likevel at parlamentarikerne ber om dette. Det handler om parlamentarisk åpenhet.

Suspenderes?

For Cox kan konsekvensen bli at han blir suspendert eller utestengt fra nasjonalforsamlingen, men så langt er det uklart hva som skjer videre.

– Regjeringen har ikke publisert hans fulle og endelige juridiske råd om brexitavtalen, slik Parlamentet har beordret, sa Keir Starmer, Labours «skyggeminister» for brexit, etter å ha fått presentert sammendraget i stedet for hele notatet i forkant av avstemningen.

Tirsdag starter en fem dager lang debatt om brexitavtalen Mays regjering har forhandlet fram med EU, og timingen for høringen er mildt sagt ubeleilig for May og hennes regjering.

Parlamentarikerne står nå uansett foran en maratonuke, der det blir åtte timer med brexitdebatt hver dag, med unntak av fredag.

