Italia legger fram nytt budsjettforslag

– Jeg ferdigstiller et forslag som EU skal vurdere. Det vil være klart i løpet av de neste timene, sa statsminister Giuseppe Conte til avisen Avvenire tirsdag morgen.

– Mitt mål er å unngå at Italia straffes på en måte som kan skade vårt land og som også risikerer å skade Europa, sa han.

EUs finanskommissær Pierre Moscovici sa på en pressekonferanse etter et møte med EUs finansministre tirsdag morgen at dialogen med Italia har vært konstruktiv, og at den er i ferd med å bli mer og mer intens.

– Jeg må si at vi nå den siste uka helt klart har sett en ny tone og en vilje til å samarbeide, sa Moscovici.

Han ønsker dette velkommen.

– Dialogen har virkelig kommet i gang, sa han.

Moscovici legger til at Kommisjonen nå venter på flere detaljer fra Italia, spesielt om nye forslag til tiltak for å få ned statsgjelden i Italia.

