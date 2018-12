Israelsk militæraksjon ved grensa til Libanon

NTB utenriks

Hærens talsmann Jonathan Conricus sier «angrepstunnelene» som er avdekket, ennå ikke er i drift. Han ville tirsdag morgen ikke oppgi hvor mange tunneler som er oppdaget, eller hvordan de skal blokkeres.

Ifølge Conricus skal alle militæroperasjoner finne sted på israelsk territorium. Aksjonen ventes å øke spenningen med den libanesiske Hizbollah-militsen, som Israel utkjempet en blodig krig med i 2006.

FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon (UNIFIL), som har som oppgave å overvåke våpenhvilen mellom Hizbollah og Israel, opplyste tirsdag at situasjonen er rolig.

– UNIFIL samarbeider med alle relevante samtalepartnere for å sikre at partene bruker UNIFILs samarbeid og koordinerende mekanismer til å opprettholde fortsatt ro og stabilitet, sa UNIFILs talsperson Malene Jensen.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu dro på et overraskende besøk til Brussel mandag kveld for å møte USAs utenriksminister Mike Pompeo, som er i Belgia for å delta på NATOs utenriksministermøte. Netanyahu sa på forhånd at de skulle diskutere felles tiltak for å stanse «aggresjonen fra Iran og deres «stedfortredere i nord» – en referanse til Hizbollah og Syria.

Netanyahu hadde med seg sin militære sekretær, sjefen for etterretningsorganisasjonen Mossad og lederen for Israels nasjonale sikkerhetsråd.

