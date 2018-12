Ine Eriksen Søreide på Politicos superliste

NTB utenriks

– Jeg vet ikke hvorfor jeg er kommet med på den listen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun kaller Politico-kåringen en hyggelig overraskelse, men legger til at det viktigste for henne selv å holde fokus på den jobben hun skal gjøre i et stadig mer krevende utenriks- og sikkerhetspolitisk miljø.

– Det er det jeg er her for, å fortsette å forsøke til å bidra til å ivareta norske interesser på en god måte.

2019-kull

Politico Europe har utpekt til sammen 28 politikere fra 18 land som det er verdt å følge ekstra godt med på neste år.

Det såkalte 2019-kullet er delt i tre kategorier: de som vil ha ting gjort (doers), de som drømmer (dreamers) og de som skaper bølger (disruptors).

Helt på topp av listen løfter Politicos europeiske utgave fram Italias kontroversielle innenriksminister Matteo Salvini.

Eriksen Søreide topper på sin side «doers»-listen foran blant annet Spanias statsminister Pedro Sánchez og tyske Martin Selmayr, som tidligere i år overtok som ny generalsekretær i EU-kommisjonen.

Viser til Russland

«Jobben hennes plasserer henne helt i front av Vestens nesten-konflikt med Russland i en tid der potensialet for eskalering er større enn noensinne siden den kalde krigens slutt», skriver Politico i sin begrunnelse for hvorfor Eriksen Søreide er med på listen.

Politico fastslår videre at USAs president Donald Trump har gjort Eriksen Søreides jobb vanskeligere.

På toppen av lista over drømmere er franske Garance Pineau i president Emmanuel Macrons parti La République En Marche.

Den irske Sinn Fein-politikeren Mary Lou McDonald trekkes fram blant dem Politico Europe tror vil skape mest støy det kommende året.

