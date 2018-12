Eurolandene enige om reformpakke

NTB utenriks

«Møtet er i boks etter 18 timer. Vi har oppnådd en avtale om reformer i eurosonen», skrev eurogruppens talsmann Luis Rego på Twitter tirsdag morgen.

Ikke lenge etter møtte Portugals finansminister Mário Centeno pressen for å fortelle om avtalen.

– Vi klarte det. Etter flere måneder med intense forhandlinger og et veldig tøft og langt møte har vi nådd enighet om en omfattende plan for å styrke euroen, sa Centeno.

Saken går nå videre til stats- og regjeringssjefene for godkjenning på EUs toppmøte i Brussel neste uke.

Enigheten gjelder i første rekke nye regler for krisefondet ESM for å sikre at fondet kan fungere som sikkerhetsnett ved framtidige kriser.

De store visjonene har derimot måttet ligge i denne omgang.

Diskusjonene vil blant annet fortsette om det kontroversielle forslaget om et eget budsjett for eurosonen. Her er det fortsatt ingen enighet.

I tillegg trenger eurogruppen mer tid til de vanskelige forhandlingene om en felles bankinnskuddsgaranti.

Blant dem som har presset på for større reformer i eurosonen, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Men både Tyskland og en rekke mindre EU-land har holdt kraftig igjen.

