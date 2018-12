Trump: – Kina vil «redusere og fjerne» biltoll

NTB utenriks

De to presidentene møttes lørdag til en arbeidsmiddag der de ble enige om å ikke innføre noen nye skatter eller tollavgifter på hverandres produkter de neste 90 dagene. Meningen er at «våpenhvilen» i handelskrigen mellom verdens to største økonomier skulle brukes til å diskutere seg fram til enighet om handelen mellom landene.

– Kina har gått med på å redusere og fjerne avgifter på biler som kommer inn til Kina fra USA. Tollen er i dag på 40 prosent, skriver Trump på Twitter.

Den kinesiske biltollen var på 25 prosent fram til juli, da den ble satt ned til 15 prosent. Det ble svært godt mottatt blant verdens bilprodusenter, som svært gjerne vil ha en del av det voksende bilmarkedet i verdens mest folkerike land. For USA ble gode nyheter fort til dårlig, for da krangelen om handel mellom de to landene tiltok i løpet av sommeren, innførte Kina en tilleggsavgift på 25 prosent på biler fra USA. Trump skriver ikke noe nærmere om når kuttet kommer eller hvor mye avgiften blir redusert.

Mange amerikanske merker produserer biler i Kina, men for noen har tolløkningen gått ut over salget. Tesla-salget fikk seg en knekk, men selskapet sier det vil ta en del av støyten i stedet for å la kundene ta regningen gjennom økte priser. Også tyske BMW har blitt rammet ettersom noen av bilene de selger til Kina produseres i USA.

Ifølge Reuters er tollen på kinesiske biler og bildeler til USA 27,5 prosent.

