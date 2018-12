Seks dømt til døden på Gazastripen

NTB utenriks

Totalt er 14 personer dømt for å ha «samarbeidet med okkupanten», ifølge innenriksdepartementet i den palestinske enklaven.

– Kollaboratører må innse at okkupasjonen aldri vil være i stand til å beskytte dem, sa en talsmann for innenriksdepartementet på en pressekonferanse i Gaza by mandag.

Blant de seks dødsdømte er en kvinne som er dømt in absentia. Hun anklages for å ha oppmuntret sin nevø på Gazastripen til å samarbeide med israelsk etterretningstjeneste.

Detaljer rundt hva de øvrige domfelte anklages for å ha gjort, eller hvor de befinner seg, er foreløpig ikke kjent.

