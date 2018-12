Regjeringsdrama får svensk minister til å avlyse reise

NTB utenriks

Samtidig satt ledelsen i Centerpartiet mandag samlet for å gi klarsignal til å forhandle med Socialdemokraterna og Stefan Löfven om et regjeringssamarbeid.

Også Andersson er sentral hos sossarna. Hun skulle mandag ha deltatt på finansministermøtet i Brussel og også på et møte med eurosonens finansministere samme kveld, men valgte å bli hjemme.

Löfven har fått noen dager ekstra til å forsøke å samle støtte for en regjering, og tidligst onsdag morgen skal han på nytt informere talmannen, Riksdagens leder, om arbeidet.

Centerpartiet gikk til valg som del av en firepartiallianse på borgerlig side, men kan nå være i ferd med å hoppe over til venstresiden. Partiet la forrige uke fram en rekke krav for å godta at Löfven forblir statsminister.

– Vi la fram en liste med viktige liberale, politiske reformer på områder der vi har lovt velgerne våre å gjennomføre reformer: Bedre resultater for miljø og klima, en levende landsbygd, styrket konkurransekraft og bedre vilkår for småbedrifter, kortere helsekøer og sterkere innsats mot psykiske plager, skriver partileder Annie Lööf på Facebook mandag.

Også Liberalerna, et annet parti som har tilhørt den borgerlige Alliansen, har lagt fram en rekke krav for å godta Löfven.

Valget i Sverige i september endte med en fastlåst situasjon, siden Sverigedemokraterna (SD) havnet på vippen mellom høyre- og venstresiden. Ingen vil samarbeide med SD, og etter valget har utallige og hittil mislykkede forsøk vært gjort på å danne en regjering som Riksdagen kan godta.

(©NTB)