Oljeprisen stiger kraftig

Under handelen i Asia mandag steg prisen på nordsjøolje med over 5 prosent til drøyt 62 dollar fatet.

Verdens to største oljeprodusenter, Russland og Saudi-Arabia, har ikke sagt hvor stort oljeproduksjonskuttet skal være og hvor lenge det skal vare. President Vladimir Putins kunngjøring etter helgens G20-toppmøte om at avtalen forlenges, førte like fullt til jubel hos oljeinvestorene.

En annen årsak til den siste tidens oljeprisfall, har vært handelskrigen mellom USA og Kina, som har innført høye tollsatser på hverandres varer. Lørdag varslet imidlertid Donald Trump og Xi Jinping at de er enige om en avtale. Den innebærer at USA ikke hever tollsatsene 1. januar, mot at Kina lover å kjøpe mer varer fra USA. Samtidig starter partene forhandlinger for om å få en slutt på striden, og «våpenhvilen» skal vare i 90 dager.

