Børsopptur etter økonomisk «våpenhvile»

NTB utenriks

Presidentene Donald Trump og Xi Jinping ble lørdag enige om å ikke røre tollsatsene de neste 90 dagene, og skaffet dermed rom for fortsatt dialog om handel.

Mandag er det tydelige tegn på lettelse i aksjemarkedene etter at en eskalering av handelskrigen mellom verdens to største økonomier er utsatt, om enn ikke helt avverget ennå.

I Tokyo gikk Nikkei-indeksen opp 1,3 prosent da handelen startet mandag. Den bredere Topix-indeksen fulgte like bak, med en oppgang på 1,2 prosent.

– Det var ventet at markedet i Tokyo ville åpne med kjøpsordre og dermed lede an etter at toppmøtet mellom USA og Kina ble avsluttet uten turbulens. En følelse av lettelse burde lokke investorene til å handle igjen, skriver meglerhuset Okasan Online Securities i en melding til sine kunder. Selskapet minner samtidig om at «det er kun snakk om en utsettelse, så det er fortsatt grunn til å være forsiktig».

I Hongkong åpnet Hang Seng-indeksen opp 2 prosent mandag formiddag, mens de ledende børsene i Fastlands-Kina steg enda mer. Hovedindeksene i Shanghai og Shenzhen vokste med henholdsvis 2,2 og 2,6 prosent.

(©NTB)