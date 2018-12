Labour varsler mistillitsforslag hvis brexit-avtalen stemmes ned

NTB utenriks

Labours brexit-talsmann Keir Starmer sa søndag at det er «uunngåelig» at Labour vil fremme et mistillitsforslag mot regjeringen hvis Parlamentet avviser regjeringens brexit-avtale når Underhuset stemmer over den 11. desember.

Labour har varslet at partiet vil stemme nei til avtalen.

May forsøker å overbevise skeptiske medlemmer i Underhuset, både fra eget parti og blant opposisjonen, om at brexitavtalen hennes regjering har forhandlet fram med EU, er i landets beste interesse.

Fra før har partifeller fra Theresa Mays egne konservative parti truet med mistillit. Partiets såkalte 1922-komité trenger mistillitsbrev fra 15 prosent av de konservative parlamentsmedlemmene, det vil si 48. Deretter kan en mistillitsavstemning finne sted i Parlamentet.

I midten av november uttalte komiteens nestleder Steve Blake at det er kommet inn et antall brev som er «svært nær» de 48 som trengs.

Det er imidlertid uklart om det vil være flertall i Parlamentet for å felle May.

(©NTB)