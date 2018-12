Anbefaler tiltale mot Netanyahu i korrupsjonssak

NTB utenriks

Det er grunnlag for å anbefale tiltale mot statsministeren for bestikkelser, bedrageri og økonomisk utroskap, og det er også funnet grunnlag for å anbefale tiltale mot hans kone Sara Netanyahu, heter det i en uttalelse fra israelsk politi søndag. Også Bezeq-sjef Shaul Elovitch og hans kone anbefales tiltalt.

Netanyahu avviser anklagene og mener han er utsatt for heksejakt.

– Politiets anbefaling angående meg selv og min kone kommer ikke som noen overraskelse. Disse anbefalingene ble avgjort og lekket selv før etterforskningen startet, sier han.

– Jeg er sikker på at de relevante myndigheter i denne saken, etter å ha etterforsket den, vil nå fram til den samme konklusjonen: Det fantes ikke noe, fordi det er ikke noe, sier han videre.

Saken kobles til to nære medarbeider av Netanyahu. De ble pågrepet i februar, siktet for å ha gitt Bezeq forretningsmessige fordeler til en verdi av flere hundre millioner kroner, i bytte mot positiv omtale av Netanyahu i Bezeqs nettavis Walla.

Det er tredje gang at israelsk politi anbefaler å ta ut tiltale mot statsministeren. De to forrige anbefalingene dreide seg om henholdsvis å ha mottatt gaver fra milliardærvenner, og om å ha lovet utgiveren av den israelske storavisen Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes, gunstigere forretningsvilkår, også dette i bytte mot positiv omtale.

Israels riksadvokat skal nå ta stilling til tiltaleanbefalingene.

(©NTB)