Trump og Putin møttes til uformell prat på G20-møtet

NTB utenriks

Samtalen mellom de to fant sted under middagen på toppmøtet fredag kveld, opplyser Trumps pressetalskvinne Sarah Sanders lørdag.

Tidligere dagen opplyste en av Putins nære medarbeidere, Juri Usjakov, at de to presidentene hadde vekslet noen ord i et uformelt møte.

Før G20-toppmøtet startet, kunngjorde Trump at han hadde avlyst et planlagt, formelt møte med Putin. Årsaken til det skal ha vært konflikten som har blusset opp mellom Ukraina og Russland etter hendelsen i Kertsjstredet ved den annekterte Krim-halvøya forrige helg.

Usjakov opplyste også at han selv hadde et møte med USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton, og at både USA og Russland er enige om å fortsette å holde kontakt.

