EUs president varsler forlengelse av sanksjoner mot Russland

Tusk sier EU ser med dyp bekymring på eskaleringen av konflikten mellom Russland og Ukraina i Azovhavet.

– Russlands maktbruk mot ukrainske skip er fullstendig uakseptabel. EU står samlet i sin støtte til Ukrainas suverenitet og territoriale integritet, og jeg er derfor sikker på at EU vil forlenge sanksjonene mot Russland i desember, sa EU-presidenten på en pressekonferanse i forkant av G20-toppmøtet i Buenos Aires.

Sanksjonene kommer opp til vurdering på EUs toppmøte 13. og 14. desember.

NTB er kjent med at EUs medlemsland også diskuterer muligheten for å utvide sanksjonene etter at Russland søndag brukte våpenmakt mot ukrainske skip ved Kertsjstredet, der Azovhavet og Svartehavet møtes.

Dagens sanksjoner er rettet mot finansbransjen, energisektoren og forsvarsindustrien i Russland. De ble innført 31. juli 2014 og utvidet i september samme år. Inntil videre gjelder de fram til 31. januar 2019.

Sanksjonene er innført som en reaksjon på Russland annektering av Krim-halvøya fra Ukraina og innblanding i den væpnede konflikten i de østlige delene av landet.

