Canada innfører sanksjoner mot 17 saudiarabere etter journalistdrap

NTB utenriks

Personene sanksjonene er mot, nektes innreise til Canada, i tillegg til at deres midler i landet fryses, opplyser utenriksminister Chrystia Freeland.

– Drapet på Jamal Khashoggi er avskyelig og representerer et samvittighetsløst angrep på ytringsfriheten og pressefriheten, sier Freeland.

– Canada vil fortsette å be om en troverdig og uavhengig etterforskning. Denne saken er ikke lukket.

Hun deltar denne helga på G20-møtet i Argentina, hvor også Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman vil delta.

Khashoggi ble drept da han oppsøkte Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, og CIA knytter i en rapport som er lekket til amerikanske medier, kronprinsen til drapet. Det samme gjør tyrkiske myndigheter, som mener han beordret det.

På spørsmål om hvorfor bin Salman ikke er på listen, svarer Freeland at «Canada fortsatt mangler sikre bevis for å direkte kunne implisere ham», og at det i Canada er viktig å ha alle fakta på bordet før man peker fingeren på noen «for noe så seriøst og så motbydelig».

Canada var det første landet som bekreftet at de hadde mottatt og hørt på lydopptaket fra drapet av Khashoggi, som Tyrkia også har overlevert til USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia.

Også Frankrike og Tyskland har innført sanksjoner mot saudiarabere de mener er knyttet til drapet. Begge landene innførte sanksjoner mot 18 personer.

(©NTB)