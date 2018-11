Stadig flere journalister blir drept av kriminelle

NTB utenriks

– Fra Beijing til Moskva, fra Tijuana til Bogotá, fra Malta til Slovakia har gravejournalister som kaster lys over avtaler som involverer organisert kriminalitet, blitt ofre for forbryteres vrede, heter det i rapporten «Journalists: the bête noire of organised crime».

Aller farligst lever journalister som gransker korrupsjon, konstaterer den franske gravejournalisten Frederic Ploquin som har skrevet rapporten på oppdrag for journalistorganisasjonen Reportere uten grenser (RSF).

Samarbeider tett

Hensynsløse bander samarbeider i flere land tett med myndighetene, ofte i så stor grad at det kan være vanskelig å fastslå hvem som er hvem.

– Hvordan kunne Mexicos narkokartell ha spredt seg som sopp dersom de ikke hadde hatt støtte fra deler av statsapparatet, spør Ploquin.

Ni av de 14 journalistene som ble drept av kriminelle i 2017, ble drept i Mexico. Siden har ytterligere åtte journalister lidd samme skjebne i landet.

Tre journalister er også drept av kriminelle i Brasil i år, og tre er drept andre steder i Latin-Amerika. En indisk journalist som gransket mafiaen i landet ble overkjørt av en lastebil, også det et åpenbart drap.

Gransket mafiaen

Også i Russland, Slovakia og Malta er journalister drept av kriminelle de siste par årene, viser RSFs rapport.

Både Daphne Caruana Galizia, som ble drept av en bilbombe på Malta i fjor, og Jan Kuciak som ble skutt og drept sammen med forloveden sin i Slovakia i februar, gransket bånd mellom den italienske mafiaen og lokale politikere.

Hele 196 italienske journalister levde i 2017 med en eller annen form for beskyttelse, mange av dem med permanent politibeskyttelse. Blant disse er Roberto Saviano, som har skrevet en bestselger om mafiaen i Napoli.

