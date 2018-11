Hunt sår tvil om «plan B»

NTB utenriks

– Ethvert land velger sin egen vei, og jeg har stor respekt for den veien Norge har valgt. Men mange av dem som stemte for brexit, ønsket å avslutte den frie bevegelsen. De ønsket å gi Parlamentet her i London kontroll over innvandringspolitikken. Og det er ikke mulig i et EØS-scenario. Derfor mener jeg vi må gå i en annen retning, sier Hunt til norsk presse i London.

Han fikk torsdag besøk av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) for å tenne julegrana som det britiske utenriksdepartementet har fått i gave fra Norge. Men trass i julekos og gløgg var det brexitdramaet i Parlamentet som var på alles lepper under seremonien.

De siste dagene har ryktene svirret i London om en mulig «plan B» hvis Underhuset stemmer ned skilsmisseavtalen som statsminister Theresa May har framforhandlet med EU.

Den foreslåtte kriseløsningen går ut på at britene kan bli med i EØS i en overgangsperiode for å unngå at de krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Men Hunt tror ikke det blir nødvendig.

– Jeg tror avtalen vil bli vedtatt i Parlamentet, insisterer han.

