Norge øker bidraget til Afghanistan

I utgangspunktet hadde Norge satt av 158 millioner kroner til humanitært arbeid i Afghanistan inneværende år. Tørke og konflikt har imidlertid endret situasjonen i landet og ført til økt behov for hjelp, påpeker utenriksministeren.

Hun deltok onsdag på en giverlandskonferanse for Afghanistan i Genève.

– Den humanitære situasjonen i Afghanistan er nå ekstra krevende på grunn av tørken. Dette var noe jeg diskuterte med afghanske myndigheter da jeg var i landet i forrige uke, opplyser Eriksen Søreide til NTB onsdag.

– Vi har derfor i dag besluttet å trappe opp den humanitære hjelpen til blant annet internt fordrevne og de som er rammet hardest av tørken. Jeg har annonsert her på høynivåkonferansen for Afghanistan at Norge øker det humanitære bidraget med drøye 48 millioner kroner. Norge bidrar dermed med totalt rundt 206 millioner kroner, sier Eriksen Søreide.

