NATO gransker meldinger om sivile tap i Afghanistan

NTB utenriks

16 Taliban-opprørere ble også drept da afghanske sikkerhetsstyrker og amerikanske rådgivere tilkalte luftstøtte under en operasjon sent tirsdag kveld, opplyser lederen for provinsrådet i Helmand, Attahullah Afghan.

Ifølge en talsmann for guvernøren i provinsen, Omar Zhwak, ble flere mål angrepet av NATO-fly.

– Etter bakkekamper i Garmsir-distriktet bombet utlendingene noen Taliban-stillinger og drepte mange. Uheldigvis kommer det rapporter om sivile tap som følge av flyangrepene, sier han.

NATO bekrefter at deres fly gjennomførte angrep i området tirsdag kveld og opplyser at meldingene om sivile tap nå skal granskes.

– Etter flyangrepet var det flere eksplosjoner, noe vi tror skyldes at det var lagret eksplosiver inne i bygningen, opplyser NATO i en kunngjøring.

– Bakkestyrkene var ikke kjent med at det befant seg sivile i eller i nærheten av bygningen, de visste bare at Taliban benyttet den som stilling, heter det videre.

– Taliban fortsetter å bruke sivile, særlig barn, som beskyttelse, hevder NATO.

En talsmann for Taliban, Qari Yusouf Ahmadi, hevder at alle dem som ble drept i NATO-angrepet var sivile.

(©NTB)