Meldinger om sykehusskyting i USA var «falsk alarm»

NTB utenriks

Det bekrefter det amerikanske sjøforsvaret i en uttalelse tirsdag ettermiddag lokal tid.

De første meldingene som kom gikk ut på at det var en såkalt aktiv skytter på det store Walter Reed-militærsykehuset i Bethesda utenfor Washington D.C tirsdag ettermiddag. Rundt en time senere meldte Pentagon at det var en øvelse. Nå er altså beskjeden fra sjøforsvaret at en feil skjedde i varslingssystemet da de forberedte seg på en kommende øvelse, og at systemet ble aktivert uten at ordene «trening» eller «øvelse».

I uttalelsen heter det at personer som varslet, tok kontakt med sikkerhetstjenesten NSA, noe som førte til utrykning.

En sykehusansatt forteller at det over høyttalerne ble gjentatt «aktiv skytter, dette er ikke en øvelse», og at hun andre ansatte gjemte seg i andre etasje i over en time.

Kongressmann Dutch Ruppersberger befant seg også på sykehuset og var i et konferanserom med rundt 40 andre personer. Han la først ut en twittermelding hvor han skrev at han var informert om den aktive skytteren. I ettertid forteller han om redsel.

– Folk var redde og opprørte. Øvelser er viktige og dagen i dag var en verdifull og lærerik opplevelse for meg, men øvelser må kommuniseres ut på riktig vis, skriver han.

(©NTB)