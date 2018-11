Trump truer med å kutte all støtte til GM

NTB utenriks

– USA berget General Motors og dette er takken vi får! tvitrer Trump dagen etter kunngjøringen fra GM.

Bilprodusenten opplyste mandag at de skal kutte 14.700 stillinger i USA og Canada. Planen er å stenge flere fabrikker i USA, og målet er å spare drøyt 51 milliarder kroner.

– Vi ser nå på muligheten for å kutte alle GM-subsidier, inkludert for elektriske biler, tilføyer presidenten.

Tre GM-fabrikker blir trolig stengt allerede neste år, to av dem i Michigan og Ohio i USA, den tredje i Canada.

GMs kunngjøring er et kraftig nederlag for president Trump, som har forsøkt å markedsføre seg selv som en høy beskytter av amerikanske arbeidsplasser og industri. Trump har gjort et stort poeng av løftet om å bringe arbeidsplassene tilbake i bilindustrien i Ohio og andre delstater i Midtvesten, som er avgjørende for at han skal bli gjenvalgt.

GM har lenge vært kjent for å produsere store pickup-biler og firehjulstrekkere, men opplyser at de nå skal satse på elbiler.

Noen av fabrikkene som trues av nedleggelse, kan få et nytt liv dersom GM lykkes med å utvikle nye populære modeller.

Amerikanske myndigheter berget GM fra konkurs etter finanskrisen i 2008.

