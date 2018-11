GM kutter 14.700 jobber i USA og Canada

NTB utenriks

15 prosent i arbeidsstyrken i den amerikanske bilgiganten må gå, og målet er å spare 6 milliarder dollar, drøyt 51 milliarder kroner.

8.100 av dem som må gå, har kontorjobber, mens de øvrige er fabrikkarbeidere. Noen vil bli tilbudt sluttpakker.

Ifølge planen vil Hamtramck-fabrikken i Detroit og Lordstown-fabrikken i Warren i Ohio trolig bli stengt neste år, og det samme vil Oshawa-fabrikken i Ontario i Canada.

GM opplyser at det også trolig blir kroken på døra for de tre motorfabrikkene i Baltimore, Maryland og Warren i USA, samt to andre motorfabrikker utenfor Nord-Amerika.

GM har lenge vært kjent for å produsere store pickup-biler og firehjulstrekkere, men opplyser at de nå skal satse på elbiler.

Noen av fabrikkene som trues av nedleggelse, kan få et nytt liv dersom GM lykkes med å utvikle nye populære modeller.

(©NTB)