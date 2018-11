Minst 30 omkom da festbåt forliste på Victoriasjøen

NTB utenriks

Båten sank i 19-tiden lørdag. Ifølge Zurah Ganyana i det lokale politiet ble 27 personer reddet. Det var mer enn 90 om bord, dermed er det sannsynlig at dødstallet vil stige.

Ifølge Ganyana var båten i dårlig stand og hadde hatt seilingsforbud en stund. Politiet opplyser at den manglet nødvendig lisens.

Båten var fylt med festdeltakere da den sank nær land utenfor Mutima i Mukono-distriktet, nær hovedstaden Kampala. Overfylt båt i kombinasjon med dårlig vær ser ut til å ha vært årsak til ulykken, ifølge politiet.

– Båtens kapasitet var sprengt. Den var overfylt og beklageligvis var det fulle folk om bord. Vi mistenker også at båtens tekniske tilstand og det dårlige været har bidratt til forliset, sa politiets operasjonsleder Asuman Mugenyi.

Han opplyser at frivillige som skulle bidra i redningsarbeidet, også omkom.

– Fiskere i to små båter oppdaget at båten var i ferd med å synke og la ut for å hjelpe. Folk forsøkte å hoppe om bord i fiskernes båter, men det var for mange av dem og fiskebåtene sank. Fiskerne døde også, sier han.

