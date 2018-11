Avis: EU-diplomater og Mays ministre jobber med hemmelig plan B

NTB utenriks

Nødalternativet utarbeides etter at 91 konservative parlamentarikere har indikert at de vil stemme imot statsminister Theresa Mays brexit-plan, skriver avisen.

Statsministeren sliter med å samle selv sitt eget konservative parti, samt sin nordirske parlamentariske allierte Democratic Unionist Party, bak brexit-planen. Samtidig har opposisjonspartiene Labour, Liberaldemokratene og det skotske nasjonalistpartiet SNP lovet å stemme mot Mays plan.

Statsministeren skrev lørdag et åpent brev til det britiske folket der hun lovet å kjempe med «hjerte og sjel» for brexit-avtalen. Hun poengterer at avtalen vil være tro mot resultatet fra folkeavstemningen i 2016.

– Det er en avtale som vil være i vår nasjonale interesse og som fungerer for hele landet og hele folket, enten de stemte for eller mot brexit. Avtalen gir oss en lysere framtid og tillater oss å gripe mulighetene vi har foran oss, skriver hun videre.

Statsministeren skal forsøke å sikre skilsmisseavtalen og skissen for fremtidige bånd til Europa under EU-toppmøtet i Brussel søndag. På hjemmebane blir hun nødt til å vinne Parlamentet over på sin side.

– Jeg vil kjempe med mitt hjerte og sjel for å vinne avstemningen og få i havn denne brexitavtalen, til det beste for Storbritannia og hele vårt folk, skriver May.

Labour-parlamentariker Stephen Doughty reagerer på Mays brev og sier det er helt feil at det står mellom Mays avtale eller ingen avtale.

– Ved å avvise denne avtalen, kan Parlamentet gi folket et ordentlig valg i en avstemning mellom det å forlate EU på disse vilkårene eller holde oss til avtalen vi har på innsiden av EU, sier han.

(©NTB)