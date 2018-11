Trump avviser at han er misfornøyd med finansminister Mnuchin

NTB utenriks

– Jeg er ekstremt fornøyd og stolt av jobben Mnuchin gjør. DE FALSKE NYHETENE liker å melde om det motsatte, skriver presidenten på Twitter torsdag ettermiddag.

– De siterer falske kilder og sjalu mennesker, men meldingene er ikke sanne. De liker ikke å spørre meg om et sitat fordi det ville drept saken deres, legger han til.

Misfornøyd

The Journal har snakket med ikke navngitte Trump-rådgivere som sier presidenten reagerte på at noen skrøt av Mnuchin under en samtale. Presidenten tok opp turbulensen i aksjemarkedet og skal ha spurt:

– Hvis han er så god, hvorfor skjer dette?

USAs sentralbank har hevet renten ved tre anledninger hittil i år, til Trumps store forargelse. Presidenten er misfornøyd med sentralbanksjef Jerome Powell og gir, ifølge The Journal, Mnuchin skylden for at Powell har klatret til topps. Det var imidlertid Trump selv som nominerte Powell til stillingen.

Trump skal ha sagt til sine rådgivere at det hadde vært bedre om han valgte Jamie Dimon, administrerende direktør i JPMorgan Chase, da han satte sammen regjeringen i 2016.

Stor gjennomtrekk

Det har vært uvanlig mange utskiftninger i Det hvite hus under Trump, ofte som følge av at Trump har vært misfornøyd med sine ministre, rådgivere eller andre ansatte. Tidligere utenriksminister Rex Tillerson og tidligere justisminister Jeff Sessions er blant dem som mistet jobben etter å ha forarget presidenten.

Også i forkant av de utskiftningene, kalte Trump varsler om uenigheter, spenninger og ventede sparkinger for falske nyheter.

(©NTB)