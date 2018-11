NTB utenriks

Et forslag om at ekteskap juridisk kun skal anerkjennes mellom en kvinne og en mann, fikk støtte fra mer enn seks millioner. Dermed fikk det langt mer støtte enn forslaget om også å åpne for likekjønnede ekteskap.

Taiwan har over 23 millioner innbyggere.

