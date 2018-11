Gibraltar løst i siste liten

NTB utenriks

– Jeg har akkurat kunngjort for spanskekongen at vi har en avtale om Gibraltar, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Enigheten er kommet på plass etter at Sánchez gjentatte ganger den siste uka har truet med å si nei til brexitavtalen og boikotte søndagens toppmøte fordi avtaleteksten har manglet de garantiene om Gibraltar som spanjolene har krevd.

Floken er nå løst ved hjelp av separate erklæringer fra EU og Storbritannia om hvordan avtalen skal tolkes.

Anbefaler ja til avtalen

Kort tid etter at enigheten ble kjent, varslet EUs president Donald Tusk at han søndag vil anbefale stats- og regjeringssjefene å godkjenne brexitavtalen.

I sitt invitasjonsbrev til de europeiske lederne skriver Tusk at han mener EUs forhandlingsleder Michel Barnier har nådd de målene EU satte seg for forhandlingene.

«I disse forhandlingene ønsket ingen å beseire noen», skriver Tusk.

«Vi var alle ute etter en god og rettferdig avtale. Og jeg mener vi til slutt har funnet det best mulige kompromisset.»

Dragkamp til siste slutt

Sammen med EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker har Tusk de siste dagene vært i intens dialog med Sánchez og Storbritannias statsminister Theresa May for å få på plass en løsning.

Ifølge Sánchez innebærer enigheten at framtidige forhandlinger om Gibraltars status skal gå direkte mellom London og Madrid.

– EU og Storbritannia har akseptert Spanias krav. Spania vil derfor heve sitt veto i morgen og stemme for brexit, sa han på lørdagens pressekonferanse.

Ifølge Sánchez betyr avtalen at det i framtida vil måtte holdes samtaler om delt suverenitet.

Spiller ned enigheten

Den britiske regjeringen spiller på sin side ned enigheten, og en britisk diplomatkilde sier erklæringen som regjeringen har offentliggjort for å blidgjøre spanjolene, i realiteten bare gjenspeiler det Storbritannia alltid har ment.

EU og Storbritannia har løst konflikten ved hjelp av separate erklæringer der de gir hver sin fortolkning av hva avtalen betyr når det gjelder Gibraltar. På den måten har de sluppet å gjøre endringer i selve avtalen, noe som ble ansett som svært risikabelt så sent i prosessen.

I erklæringen fra EU-siden heter det at framtidige avtaler om Gibraltar må framforhandles separat, og at ingen avtale kan inngås om Gibraltar uten Spanias samtykke.

Suvereniteten ligger fast

Britene fastholder på sin side at brexit ikke vil få noen konsekvenser for britisk suverenitet over Gibraltar.

– Gjennom historien har vi blitt med Storbritannia. Vi blir med Storbritannia etter brexit også, uttaler Gibraltars førsteminister Fabian Picardo.

May selv var lørdag kveld i Brussel for å forberede søndagens toppmøte. På vei inn til et møte med Tusk forsikret hun om at Storbritannia alltid vil stå opp for Gibraltars interesser.

– Storbritannias standpunkt når det gjelder suvereniteten over Gibraltar er ikke endret og kommer heller ikke til å endre seg. Jeg er stolt over at Gibraltar er britisk, og jeg vil alltid stå ved Gibraltar, sa May.

Gibraltar har vært britisk territorium siden 1713. Men Spania har gjentatte ganger gjort krav på den vesle halvøya, som ligger på den spanske sørkysten.

