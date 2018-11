Spania hevder britene har gitt etter for Gibraltar-krav

NTB utenriks

– Vi har fått et løfte, en forpliktelse, fra den britiske regjeringen, der de sier at de er beredt på å garantere at de vil gå med på den klargjøringen vi har etterspurt, sier juniorminister Luis Marco Aguiriano.

Spania har truet med å si nei til brexitavtalen hvis landet ikke får sterkere garantier når det gjelder Gibraltars framtid.

Ifølge det spanske nyhetsbyrået Europa Press understreker Aguiriano at han ennå ikke har sett noen skriftlig versjon av det britiske løftet, og at det derfor fortsatt er for tidlig å kunngjøre at Spania vil si ja til avtalen.

