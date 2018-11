Spania gjentar trussel om «veto»

NTB utenriks

«Etter samtalen min med Theresa May står vi fortsatt langt fra hverandre. Regjeringen min vil alltid forsvare Spanias interesser. Hvis det ikke blir forandringer, vil vi legge ned veto mot brexit», skrev Sánchez på Twitter torsdag kveld.

Meldingen ble sendt ut på både spansk og engelsk.

Formelt sett har ikke Spania noen vetorett mot brexitavtalen mellom EU og Storbritannia, ettersom avtalen kun trenger kvalifisert flertall for å gå igjennom i EUs ministerråd.

Men stats- og regjeringssjefene i EU har tidligere vedtatt egne retningslinjer for forhandlingene der det fastslås at ingen avtale om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia skal kunne gjelde for Gibraltar uten at det er enighet mellom Spania og Storbritannia. Spanias krav er at denne garantien også må bli en del av selve skilsmisseavtalen.

EU og Storbritannia skal de siste dagene ha forhandlet om et eget vedlegg om Gibraltar for å blidgjøre spanjolene.

Gibraltars førsteminister Fabian Picardo mener på sin side at det ikke vil bli nødvendig for Spania å si nei til avtalen.

– Vi har arbeidet veldig hardt og har faktisk nådd enighet med våre spanske kolleger når det gjelder Gibraltars rolle i utmeldingsprosessen. Vi har samarbeidet i god tro, og vi har levert, framholder Picardo overfor BBC.

