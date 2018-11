Sju drept i angrep mot kinesisk konsulat i Pakistan

NTB utenriks

Angrepet ble slått tilbake av pakistanske sikkerhetsstyrker og varte i en times tid.

– Alle terroristene er eliminert, sa utenriksminister Shah Mehmood Qureshi til journalister i Islamabad senere fredag. Han la til at alle de 21 ansatte som var på jobb i konsulatet da angrepet startet, ble fraktet i sikkerhet.

Separatistgruppen Balutsjistan Liberation Army (BLA) hevder å stå bak aksjonen mot konsulatet, som ligger i et område der mange kinesiske diplomater og ansatte bor.

– Vi har utført dette angrepet, og våre aksjoner vil fortsette, sier gruppens talsmann, Geand Baloch. Han ringte nyhetsbyrået AFP fra et ukjent sted.

Etniske konflikter

BLA er en av mange militante grupper som opererer i Balutsjistan, Pakistans største og fattigste provins. Etniske og separatistiske konflikter står i kø og utløser ofte lokale opprør og trefninger.

Angrepet startet fredag morgen da tre væpnede separatister forsøkte å ta seg inn i bygningen, men ble stanset ved en kontrollpost.

– De holdt Kalasjnikover. Først kastet de en liten håndgranat og så begynte de å skyte, sier Allah Bakhsh, som er vakt ved en nærliggende bygning og var vitne til angrepet.

I den påfølgende skytingen ble to politivakter drept. Det ble også en far og en sønn som var kommet fra Quetta for å søke kinesisk visum. De havnet i kryssild.

Karachis politisjef, Ameer Sheikh, sa at angriperne løp vekk fra området, men at de ble skutt og drept av sikkerhetsstyrkene. Minst én av de tre angriperne var iført bombevest som ikke ble utløst, la en polititalsmann til.

Nær alliert

Etter fredagens angrep stengte Twitter kontoen som tilhørte BLA og som også var blitt brukt til å videreformidle påstanden om at BLA sto bak angrepet.

Statsminister Imran Khan sa fredag at angrepet ikke vil påvirke forholdet mellom Pakistan og Kina, et forhold han beskrev som «mektigere enn Himalaya og dypere enn Arabiahavet».

Kina er en av Pakistan nærmeste allierte. Landet skal de siste årene ha pøst milliarder inn i gigantiske infrastrukturprosjekter som skal knytte Xinjing-provinsen i det vestlige Kina til havnebyen Gwadar ved Arabiahavet.

Prosjektet kalles den kinesisk-pakistanske økonomiske korridor og er et av de største i Kinas ambisiøse plan om å bygge et enormt nettverk av handelsruter til sjøs og over land, kalt «Ett belte, én vei»-initiativet. Prosjektet involverer 65 land.

India fordømmer

Geng Shuang, en talsmann for det kinesiske utenriksdepartementet, slo også fast fredag at landet ikke kommer til å snu. Prosjektet fortsetter, uttalte han, og la til at han har tiltro til at pakistanske myndigheter kan ivareta sikkerheten.

I en sjelden uttalelse fordømte nabolandet India fredagens angrep mot konsulatet.

– Det finnes overhodet ingen rettferdiggjøring for noen slags form for terrorisme, het det i uttalelsen fra New Delhi.

Pakistan har lenge anklaget India for å støtte separatister fra Balutsjistan.

(©NTB)