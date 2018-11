Nytt børsfall i New York

NTB utenriks

Det var en kortere handledag enn vanlig på New York-børsen fredag. Det var dagen etter høsttakkefesten, og mange amerikanere var opptatt med å handle tilbudsvarer og komme seg etter kalkunmåltidet.

Billigere ble det også på børsene. Energiselskaper ledet an i nedgangen, parallelt med at oljeprisen falt til det laveste nivået på mer enn et år. Mange meglere frykter at en nedgang i verdensøkonomien vil ramme etterspørselen.

– Det er ett moment, og så har du den siste tidens nedsalg i teknologi og detaljhandel, og på toppen av det igjen kommer handelsuro og stigende renter, sier Jeff Kravetz, som er regional investeringsdirektør i U.S. Bank.

S&P 500 falt 0,7 prosent, og indeksen er nå ned 10,2 prosent fra toppnivået den 20. september. Indeksen har ikke vært i korreksjon siden februar.

Industriindeksen Dow Jones falt 0,7 prosent fredag, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,5 prosent.

(©NTB)