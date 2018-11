NTB utenriks

Det melder nyhetsbyrået AFP.

Overgangsperioden etter skilsmissen mellom EU og Storbritannia skal i utgangspunktet vare til 31. desember 2020, men utkastet til brexitavtale åpner samtidig for at overgangsperioden kan bli forlenget én gang hvis det viser seg at forhandlerne trenger mer tid til å få nye avtaler på plass.

I et avtaleutkast som ble lagt fram i forrige uke, manglet det en presis dato for hvor lang en forlenget overgangsperiode kan bli.

