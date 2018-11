Lööf gir opp forsøket på å danne regjering i Sverige

NTB utenriks

– Det er ikke noen poeng å be mer tid til sonderinger. Riksdagen vil ikke godkjenne meg som statsminister for en sentrumsregjering. Socialdemokraterna og Moderaterna vil bare stemme for en konstellasjon der en av dem får statsministeren, sier Lööf.

Centern-lederen er den tredje partilederen som gir opp. Heller ikke Moderaterna-leder Ulf Kristersson eller Socialdemokraterna-leder og statsminister Stefan Löfven greide å finne et levedyktig regjeringsalternativ.

– I en så uklar parlamentarisk situasjon må den ene siden tolerere den andre for at regjeringsspørsmålet skal bli løst. I dagens situasjon er ikke dette tilfellet, sa Lööf på en pressekonferanse etter samtalen med talsmannen torsdag.

Centern-lederen hadde ambisjon om å holde de borgerlige partiene sammen i Alliansen og finne et blokkoverskridende samarbeid med Socialdemokraterna eller Miljöpartiet. Lööf sier hun har hatt separate møter med både Alliansens partiledere, Löfven og Miljöpartiets leder i løpet av den siste uka, uten at dette har ført fram. Foreløpig er det uklart hva som skjer videre.

– Hittil har vi gjort alt det vi lovet velgerne. Mine mandater er uttømte. Nå er det opp til talsmannen å bestemme hva neste steg blir, sier Lööf.

– Jeg håper nå at sonderingsoppdraget jeg har hatt gjør at alle andre partier tenker seg om, sier Centern-lederen på spørsmål om mulighetene for at det blir nyvalg i Sverige.

