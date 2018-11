NTB utenriks

Griffiths og opprørslederen Abdulmalik al-Houthi møttes i Jemens hovedstad Sana torsdag.

– De to snakket om hva som kan bidra til å legge til rette for nye samtaler i desember og prosedyrene som må til for å transportere skadde og syke til utlandet og tilbake, opplyste Houthi-talsmann Mohammed Abdelsalam på Twitter.

