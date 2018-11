Teselskap for å redde brexitavtalen

NTB utenriks

Den britiske statsministeren ankommer EU-kommisjonens hovedkvarter Berlaymont klokka 17.30 onsdag ettermiddag.

Downing Street ser på besøket som et forhandlingsmøte, melder britisk presse. EU-kommisjonen omtaler det for sin del som et «arbeidsmøte».

– Men det er ikke en middag. Det er «afternoon tea», understreker EU-kommisjonens talsperson Margaritis Schinas.

Ifølge ham er formålet med møtet å forberede det ekstraordinære toppmøtet som er planlagt førstkommende søndag for å sette to streker under utkastet til brexitavtale som nå ligger på bordet.

May kommer tilsynelatende styrket til Brussel etter at det tirsdag ble klart at opprøret mot henne internt i det konservative partiet har møtt veggen – iallfall inntil videre.

Men det er fortsatt høyst uklart om den britiske statsministeren vil klare å samle et flertall bak avtalen når den kommer opp til avstemning i Parlamentet i London.

Samtidig har avtaleutkastet møtt uventet sterk motstand innad i EU, der Spania nå truer med å velte hele avtalen på grunn av misnøye med formuleringene om Gibraltar.

Avtaleutkastet kom på plass i forrige uke og fastsetter vilkårene for Storbritannias uttreden av EU neste år.

(©NTB)