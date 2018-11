NTB utenriks

– Veldig gode framskritt ble gjort i møtet mellom president Juncker og statsminister May. Arbeidet fortsetter, uttaler en pressetalsperson for EU-kommisjonen etter møtet.

De to møttes for å forberede det ekstraordinære toppmøtet som EU har planlagt søndag for å ferdigstille skilsmisseavtalen med Storbritannia.

(©NTB)