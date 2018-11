Avis: Storbritannia kan melde seg ut av Interpol

NTB utenriks

To høytstående britiske parlamentarikere som sitter i henholdsvis utenrikskomiteen og innenrikskomiteen i Underhuset, ønsker ifølge The Times å skissere en vei ut av Interpol for Storbritannia.

– Prokoptsjuk vil være den siste spikeren i Interpols kiste. Da bør Storbritannia revurdere det internasjonale politisamarbeidet og muligens utvikle et nytt transnasjonalt samarbeid bestående av land som respekterer rettigheter, sier Tom Tugendhat og Yvette Cooper.

Reaksjonen kommer etter at Aleksander Prokoptsjuk, antatt tidligere KGB-agent, Putin-lojalist og general i det russiske innenriksdepartementet, leder kampen om å bli Interpols nye toppsjef.

Storbritannia gikk tirsdag formelt ut mot Prokoptsjuks kandidatur og fremhevet heller fungerende Interpol-sjef Kim Jong Yang.

– Vi vil alltid støtte kandidater som har vist at de respekterer internasjonale standarder, sier Harriett Baldwin i det britiske utenriksdepartementet.

Politiorganisasjonen har onsdag sitt årlige møte i Dubai. Den internasjonale politiorganisasjonen skal peke ut en erstatter for avgåtte Meng Hongwei. Prokoptsjuk er favoritt til å få stillingen.

Russlands president Vladimir Putin har blitt kritisert for å ha forsøkt å bruke Interpol til å finne kritikere. En eventuell utnevnelse av Prokoptsjuk kan gi Putin fritt spillerom, frykter britiske politikere.

Interpols tidligere president Meng Hongwei kom ikke tilbake etter en tur til Kina i september, og kinesiske myndigheter har opplyst at han har trukket seg fra vervet.

