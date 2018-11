Ytterligere to funnet døde etter skogbrannene i California

NTB utenriks

Det bekrefter sheriff Kory Honea i Butte fylke.

Samtidig er tallet på savnede redusert med rundt 300 personer til rundt 700. Myndighetene sier likevel at mange av menneskene på savnetlisten kan være i trygghet og at det kan hende de ikke vet at de har blitt meldt savnet.

Myndighetene har også opphevet den obligatoriske evakueringen i områder sør og nordvest for brannen som nærmest utslettet byen Paradise. Myndighetene ber likevel folk om å forsikre seg om at de har nok mat, vann og drivstoff slik at de kan unngå å bruke veiene i området.

Onsdag er det meldt regn i California, noe som kan bidra i slokkingen av brannene. Mannskaper som leter etter døde frykter likevel at regnet kan gjøre at levninger blir vasket bort. Det er også frykt for at regnet kan øke faren for jordskred.

