Søreide tror ikke på bedre EU-avtale for Norge

NTB utenriks

– Jeg mener den løsningen vi har, er den som best ivaretar norske interesser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun har ikke noen tro på at Norge kunne fått noe bedre enn EØS-avtalen ved å la seg inspirere av de løsningene Storbritannia nå har begynt å bevege seg mot i diskusjonene med EU om hvordan det framtidige forholdet skal se ut.

– Jeg ser ikke at vi kunne oppnå bedre resultater eller løsninger ved å gå tilbake på EØS. Snarere tvert imot mener jeg at den dype integrasjonen og det nære samarbeidet vi har gjennom EØS-avtalen, er det som gir best resultater for Norge, norske bedrifter og norske borgere, sier Søreide.

Utenriksministeren trekker fram unntaket som Norge nylig fikk fra EUs beskyttelsestoll på stål, som eksempel på hvor godt EØS-avtalen fungerer.

Søreide var tirsdag i Brussel, der hun deltok på det faste halvårige rådsmøtet mellom EU og de tre EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge.

Ministrene fikk der en oppdatering om status i brexitforhandlingene fra EUs forhandlingsleder Michel Barnier.

(©NTB)